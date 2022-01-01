  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل: الاسابيع القادمة خطيرة وتشكل تحديا للجيش والمؤسسة الامنية

السبت 30 أبريل 2022 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: الاسابيع القادمة خطيرة وتشكل تحديا للجيش والمؤسسة الامنية



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية أنّ "الأسابيع المقبلة تشكّل تحدّياً كبيراً للمؤسسة الأمنية والعسكرية".

وقال معلق الشؤون العربية في "القناة الـ13"، حزي سمنتوف، إنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي "أثنيا على الهجمات المنفردة الفلسطينية وشجّعاها"، مضيفاً أنهما دعَوَا مزيداً من الفلسطينيين إلى "تنفيذ هجمات داخل إسرائيل، من خلال إدراك مفاده أنه سيكون من الصعب إحباطهم مسبّقاً".

وأشار سمنتوف إلى أنّ "حركة حماس مستمرة في تفعيل الهجمات المنفردة" من جانب فلسطينيي الداخل المحتل في الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أنّ "هذا التحدي كبير للمؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل".

يُشار إلى أنّ نصر الله أكد، في كلمته الجمعة، أنّ هذه العمليات الفلسطينية المنفردة "هزّت بقوة ثقة الإسرائيليين بجيشهم وحكومتهم، وهذا له انعكاسات كبيرة جداً".

وفي سياقٍ متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" أيضاً مقطعاً من خطاب نصر الله، الذي قال فيه "إنه علِم بأنّ إيران أبلغت إلى الدول التي توصلت إلى اتفاقات سلام مع إسرائيل، بأنّ أي هجوم على طهران من أراضيها، فإنها سترد بقوة على هذه الدول، وهذه الرسالة نُقلت أيضاً إلى القدس" المحتلة.

وأضافت أنه "نصر الله قصد في كلامه الدولتين الخليجيتين اللتين طبّعتا علاقاتهما بإسرائيل ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية، وهما الإمارات العربية والبحرين".

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

قناة عبرية: هذا ما قاله أبو مازن لرئيس "الشاباك"

الشاباك يصدر بيانا "رسمي وغير عادي" بحق بن غفير

خطاب مهم للسنوار غداً

صور..مقتل حارس امن اسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل

وزير الدفاع البريطاني: بوتين قد يعلن حرباً جديدة في هذا اليوم..

تم حرق جثته.. الاستخبارات الروسية تكشف تفاصيل آخر لحظات حياة هتلر و تؤكد انتحاره

الأخبار الرئيسية

Screenshot_5

الغارديان: يجب أن نشعر بالصدمة.."11 يوما في مايو".. فيلم عن أطفال قضوا بالعدوان على غزة (فيديو)

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

Screenshot_2

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

60a12b044236043bf616cd08

اعلام اسرائيلي: فلسطيني حاول دهس مجموعة من الجنود في عزون قبل قليل

4E83CEAD-EEE7-4353-83DF-FC6E29F830F5

صور..مقتل حارس امن اسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم