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العثور على مركبة محترقة.. عمليات واسعة للاحتلال في سلفيت

السبت 30 أبريل 2022 05:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على مركبة محترقة.. عمليات واسعة للاحتلال في سلفيت



سلفيت/سما/

 تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو الساعة الواحدة من فجر اليوم السبت (بتوقيت القدس المحتلة)، عملية واسعة في قرى وبلدات محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

وعثرت قوات إسرائيلية على مركبة محترقة بين قريتي بديا وسنيريا، يعتقد أنها التي استخدمت في عملية إطلاق النار عند نقطة أمنية تابعة لمستوطنة أرئيل، ما أدى لمقتل مستوطنة، قبيل منتصف الليل.

واقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال، القرى في عدة مناطق من غرب وشمال سلفيت، ونفذت عمليات بحث واسعة عن المنفذين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وحدات النخبة وقوات من الشاباك تشارك في عملية ملاحقة المنفذين.

#عملية سلفيت #عملية أرئيل

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