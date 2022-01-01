استمطار السحب في السعودية وأهدافه يثير تفاعلا بعد أول طلعة فوق الرياض والقصيم وحائل

وكالات - سما-

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لعملية استمطار السحب الأولى في المملكة العربية السعودية فوق العاصمة الرياض والقصيم وحائل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير أن "تطبيق برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، يهدف لزيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً، لكون المملكة تعدّ من أكثر بلدان العالم جفافاً، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات".

ونقل التقرير على لسان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف على برنامج استمطار السحب، أيمن غلام، قوله: "جرى تدشين غرفة العمليات المعنية للبرنامج أمس بمقر المركز الوطني للأرصاد بالرياض، المعنية بمراقبة السحب المتوقع استمطارها، وبدأ تنفيذ أولى الرحلات الجوية على منطقة الرياض، وحققت أهدافها المرجوة من حيث نجاح عملية الاستمطار والعامل الزمني لها، والنتائج المرجوة".

وأضاف: "العمليات الحالية للاستمطار تعمل وفق الخطة الزمنية المعدة لها وفي إطار العمل التشغيلي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، حيث جرى إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأدق التقنيات الأرصادية والرادارات الدقيقة، إضافة إلى العلماء والخبراء الدوليين في مجال الاستمطار والدعم الفني واللوجستي؛ بهدف مراقبة السحب وتحديد مواقع الاستمطار، لتقوم الطائرات المخصصة ببذر المواد المحفزة "صديقة للبيئة" في أماكن محددة من السحب، لتحفيز عملية هطول الأمطار على المناطق المستهدفة وزيادة كمية الأمطار".