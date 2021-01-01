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الكشف عن موعد نهاية الدوري المصري

الخميس 28 أبريل 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد نهاية الدوري المصري



القاهرة / سما /

حددت رابطة الأندية المصرية موعد نهاية الدوري المصري لموسم 2021-2022، بعد الكشف عن جدول مباريات المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد كشفت عن جدول مباريات بطولة الدوري المصري من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، كشف في تصريحات تلفزيونية عن الخطة التي وضعتها الرابطة للمباريات المتبقية من الدوري المصري في الموسم الحالي.

وأكد دياب, أن رابطة الأندية المصرية ستعلن عن مواعيد المباريات المتبقية من الدوري المصري حتى الجولة الأخيرة قبل شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن الرابطة تستهدف إنهاء الموسم الكروي الحالي من الدوري المصري في 30 أغسطس من العام الجاري.

وأشار إلى أن هذا الموعد مبدئي، مبينا أنه يمكن أن تنتهي المسابقة بعد ذلك بأيام قليلة، حسب جدول مباريات الفرق المشاركة في المسابقات الأخرى.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، غير أن الفريق "الأحمر" لعب 3 مباريات أقل.

#الدوري المصري

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