لأول مرة ..قائد حرس الثورة الإيرانية يتحدث بمهرجان جماهيري في غزة (فيديو)

غزة/سما/

يُلقي قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، خلال مهرجان تنظمة اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة.وتعتبر كلمة اللواء سلامي هي الأولى التي يتحدث بها خلال مهرجاناً جماهيرياً ينظم في فلسطين المحتلة.

ومن المقرر ان يطل اللواء سلامي بكلمة متلفزة إلى جانب قيادة المقاومة الفلسطينية في المهرجان المركزي بسيف القدس نمضي بمناسبة يوم القدس العالمي اليوم الخميس الساعة 5:00 مساء في ملعب فلسطين بمدينة غزة.

حيث سيتخلل المهرجان كلمات سياسية مركزية وتكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس.