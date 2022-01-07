اشتية يشارك عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار في بلدة بيت عنان

رام الله/سما/

شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الإثنين، عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، بحضور نائب محافظ القدس عبد الله صيام، وعدد من الشخصيات الرسمية والوطنية والاعتبارية في المنطقة.

ونقل اشتية تحيات سيادة الرئيس محمود عباس لعائلة الشهيد حميد، مؤكدا "أننا سنبقى الأوفياء للشهداء وعائلاتهم الذين ضحوا وقدموا أرواحهم فداء للوطن".

وحيا رئيس الوزراء أهلنا في محافظة القدس الذين يشكلون خط المواجهة الأول في وجه المخططات الاستيطانية، مشددا على أن القدس وتعزيز صمود أهلها يشكل أولوية لدى الحكومة.