  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يشارك عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار في بلدة بيت عنان

الإثنين 25 أبريل 2022 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يشارك عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار في بلدة بيت عنان



رام الله/سما/

شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الإثنين، عائلة الشهيد محمد اسحق حميد مائدة الإفطار في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، بحضور نائب محافظ القدس عبد الله صيام، وعدد من الشخصيات الرسمية والوطنية والاعتبارية في المنطقة.

ونقل اشتية تحيات سيادة الرئيس محمود عباس لعائلة الشهيد حميد، مؤكدا "أننا سنبقى الأوفياء للشهداء وعائلاتهم الذين ضحوا وقدموا أرواحهم فداء للوطن".

وحيا رئيس الوزراء أهلنا في محافظة القدس الذين يشكلون خط المواجهة الأول في وجه المخططات الاستيطانية، مشددا على أن القدس وتعزيز صمود أهلها يشكل أولوية لدى الحكومة.

#محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يضع شروطا لإعادة فتح معبر"إيرز" أمام العمال

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

حزب الله يصدر بيانا حول العدوان الاسرائيلي على لبنان

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

الأخبار الرئيسية

photo_2022-01-07_18-54-29

جبارين: غزة مستعدة للمواجهة في أي لحظة وهناك وعد من قيادة حماس لانهاء ملف الأسرى

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد حقوقنا المسلوبة

photo_2022-04-25_18-00-17

قناة عبرية: من المتوقع أن يعاد اغلاق معبر بيت حانون مرة أخرى في هذه الحالة..

لهذا السبب..جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم