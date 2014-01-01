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ليفربول يسقط إيفرتون ويواصل مطاردة السيتي

الإثنين 25 أبريل 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يسقط إيفرتون ويواصل مطاردة السيتي



وكالات / سما /

حسم فريق ليفربول ديربي "الميرسيسايد" بالتغلب على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد مساء الأحد في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية ليفربول أندرو روبرتسون في الدقيقة 62، وديفوك أوريجي بالدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة بالمركز 18.

وفي مباريات أخرى، فاز تشيلسي على وستهام يونايتد بهدف نظيف، وبيرنلي على وولفرهامبتون بنفس النتيجة، وتعادل برابتون مع ساوثهامتون بهدفين لمثليهما.

#ليفربول #مانشستر سيتي

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