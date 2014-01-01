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العليا الإسرائيلية ترفض إغلاق جريمة ارتكبها الجيش بغزة صيف 2014

الإثنين 25 أبريل 2022 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية ترفض إغلاق جريمة ارتكبها الجيش بغزة صيف 2014



القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا تقدم لها لإغلاق قضية التحقيق في استشهاد 4 أطفال فلسطينيين في جريمة للجيش الإسرائيلي وقعت صيف عام 2014. 

 
وأفاد الصحفي الإسرائيلي العاد هومينر بأن الأطفال الأربعة استشهدوا خلال قصف مباشر لهم من سلاح الجو الإسرائيلي خلال حرب "الجرف الصامد" 2014. 
 
يذكر أن الجريمة الإسرائيلية وقعت في 16 يوليو 2014 حين كان الأطفال من عائلة واحدة يلهون على شاطئ البحر. 
 
فور الجريمة أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق فيها، وبعد أشهر من التحقيق زعم الجيش أن سلاح الجو قصف الأطفال الأربعة عن طرق الخطأ ولم يتعرف عليهم كأطفال معتقدا أنهم مسلحون.

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