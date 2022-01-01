  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

الإثنين 25 أبريل 2022 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي، منتصف ليلة الاحد- الاثنين- اهدافا في جنوب لبنان، بعد اطلاق صاروخ من الاراضي اللبنانية تجاه مستوطنة شلومي في منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال" ردا على إطلاق الصاروخ من لبنان؛ الجيش الإسرائيلي يقصف الآن أهداف في لبنان ومصدر إطلاق الصاروخ.

وأفادت قناة الميادين" بأن مدفعية الاحتلال تقصف بعدد من القذائف منطقة بين مجدل زون وزبقين جنوب لبنان.

وذكرت مصادر عبرية " بأن مدفعية جيش الاحتلال أطلقت حتى الآن 26 قذيفة على أهداف قرب الحدود اللبنانية.

يتبع..

#لبنان #قصف

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية

مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

فيديو: للمرة الثانية بايدن يصافح “الهواء” مشعلا تفاعلا.. ومغردون: بوتين هيجننه

تقارير اعلامية عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا.. أرقام تكشف "كارثة"

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

الأخبار الرئيسية

ردود فعل اسرائيلية صاخبة حول عملية اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

اطلاق صاروخ من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي

626597be4c59b711fe725d8b

تفاصيل القمة الأردنية المصرية الامارتية التي عقدت اليوم في القاهرة

FRHvj-iXEAEF59s

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" ليومين مقبلين

mixmedia-03111047Ms3C4 (1)

استطلاع: 47 بالمئة من الاسرائيليين يخشون كارثة تنهي وجودهم في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم