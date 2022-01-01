قصف اسرائيلي على لبنان (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي، منتصف ليلة الاحد- الاثنين- اهدافا في جنوب لبنان، بعد اطلاق صاروخ من الاراضي اللبنانية تجاه مستوطنة شلومي في منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال" ردا على إطلاق الصاروخ من لبنان؛ الجيش الإسرائيلي يقصف الآن أهداف في لبنان ومصدر إطلاق الصاروخ.

وأفادت قناة الميادين" بأن مدفعية الاحتلال تقصف بعدد من القذائف منطقة بين مجدل زون وزبقين جنوب لبنان.

وذكرت مصادر عبرية " بأن مدفعية جيش الاحتلال أطلقت حتى الآن 26 قذيفة على أهداف قرب الحدود اللبنانية.

يتبع..