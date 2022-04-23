شاهد: تظاهرة حاشدة في شيكاغو تضامنا مع القدس

شيكاغو/سما/

نظم التحالف من أجل العدالة في فلسطين، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة، جابت شوارع رئيسية وسط مدينة شيكاغو. وشارك في التظاهرة التي نظمت، تحت شعار "ارفعوا ايديكم عن القدس"، المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وانصار الحق الفلسطيني في المدينة، وتخللتها هتافات طالبت بحرية فلسطين وحماية المسجد الاقصى.

والقيت العديد من الكلمات من منظمات اميركية متضامنة مع الحق الفلسطيني، أكد المتحدثون فيها ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي والكف عن الممارسات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المصلين في الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة هيوستن بولاية تكساس تظاهرة مماثلة، نظمها تحالف عريض من مؤسسات الجالية الاميركية في الولاية.

يذكر أن التحالف من اجل العدالة في فلسطين، هو اطار عريض لمؤسسات فلسطينية اميركية متضامنة مع الحق الفلسطيني تأسس عام 2000، ويضم في عضويته 6 مؤسسات، هي: شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، مسلمون اميركيون من اجل فلسطين، طلاب شيكاغو من اجل العدالة فلسطين، المجلس الفلسطيني الاميركي، مركز الجالية الفلسطينية الاميركية في شيكاغو، مركز النهضة.

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