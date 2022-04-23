  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وكالة الأنباء الجزائرية: المغرب يعارض الدعوة لاجتماع "لجنة القدس"

الأحد 24 أبريل 2022 04:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة الأنباء الجزائرية: المغرب يعارض الدعوة لاجتماع "لجنة القدس"



الجزائر/سما/

أعلن المغرب رسميا على لسان ممثله الدائم لدى الأمم المتحدة معارضته في مجموعات منظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز لعقد اجتماع "لجنة القدس" التي يرأسها الملك محمد السادس.

 

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرفض جاء على إثر اقتراح صاغته البعثة الجزائرية بدعوة اللجنة للاجتماع دون تأخير لتحمل مسؤولياتها والتعامل مع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ولا سيما في مسجد الأقصى.

وأضافت الوكالة الرسمية أن معارضة المغرب لعقد اجتماع لجنة القدس تكشف مواصلة الرباط احتجاز لجنة القدس كرهينة لحساباته الضيقة كما تستكشف عن تلاعبه واستخفافه بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت "واج" أن "لجنة القدس" التي أنشأتها منظمة التعاون الإسلامي عام 1975 اجتمعت مرتين فقط خلال العشرين سنة الماضية، يرجع آخر اجتماعاتها إلى العام 2014.

 
#المغرب #الجزائر #لجنة القدس

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

فيديو لصاروخ بالستي يضرب وسط المدينة.. روسيا تهاجم أوديسا

كاتب إسرائيلي يحذر من زوال دولة الاحتلال بفعل "الكهانية"..يرون في نتنياهو" الحمار المخلص"

اسعار العملات في في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الغارديان: هكذا بث استشهاد "فواز حمايل" الحزن والغضب في بيتا

شاهد: مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

الاحتلال يعتدي على المسيحيين ويمنعهم من الوصول لكنيسة القيامة للاحتفال بـ"سبت النور" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

AFP_328D74Y-600x400

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

photo_2022-04-23_19-10-45

يديعوت: الأسبوع القادم سيكون حاسمًا بشأن الوضع الأمني وامكانية تدهور الأوضاع

000_9NM47J-e1632749520478-640x400-1-640x400

بينيت يعرب عن خيبة أمله لعدم إدانة الأمم المتحدة إطلاق الصواريخ من غزة

20201604002215

واللا العبري يكشف أسرارا جديدة عن الوحدة التي اغتالت خليل الوزير

46010Image1-1180x677_d

مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم