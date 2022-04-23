وكالة الأنباء الجزائرية: المغرب يعارض الدعوة لاجتماع "لجنة القدس"

الجزائر/سما/

أعلن المغرب رسميا على لسان ممثله الدائم لدى الأمم المتحدة معارضته في مجموعات منظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز لعقد اجتماع "لجنة القدس" التي يرأسها الملك محمد السادس.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرفض جاء على إثر اقتراح صاغته البعثة الجزائرية بدعوة اللجنة للاجتماع دون تأخير لتحمل مسؤولياتها والتعامل مع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ولا سيما في مسجد الأقصى.

وأضافت الوكالة الرسمية أن معارضة المغرب لعقد اجتماع لجنة القدس تكشف مواصلة الرباط احتجاز لجنة القدس كرهينة لحساباته الضيقة كما تستكشف عن تلاعبه واستخفافه بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت "واج" أن "لجنة القدس" التي أنشأتها منظمة التعاون الإسلامي عام 1975 اجتمعت مرتين فقط خلال العشرين سنة الماضية، يرجع آخر اجتماعاتها إلى العام 2014.