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بينيت يعرب عن خيبة أمله لعدم إدانة الأمم المتحدة إطلاق الصواريخ من غزة

الأحد 24 أبريل 2022 03:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعرب عن خيبة أمله لعدم إدانة الأمم المتحدة إطلاق الصواريخ من غزة



القدس المحتلة/سما/

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم السبت، عن خيبة أمله لعدم إدانة الأمم المتحدة، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل".


 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بينيت، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.


وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "أعرب رئيس الوزراء عن خيبة أمله إزاء عدم قيام الأمم المتحدة بشجب إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل".


وأوضح بينيت بحسب البيان أنه "لا يجوز للمجتمع الدولي ان يخدم أجندة التنظيمات الإرهابية. إسرائيل هي الطرف الذي يحقق الاستقرار. لو لم نقم باستعادة النظام العام، ما كان ليستطع عشرات الآلاف من المسلمين أداء صلواتهم ، كان هناك أناس حضروا مسبقا الحجارة والزجاجات الحارقة لاستخدامها داخل المسجد".



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس، إطلاق صاروخ من قطاع غزة، تجاه الأراضي الإسرائيلية، موضحا أن الصاروخ سقط في منطقة غير مأهولة بمحيط المجلس الإقليمي أشكول دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار".


وبحث بينيت وغوتيريش، وفقا للبيان، اللقاءين المرتقبين بين الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
ومن المنتظر أن يجري غوتيريش زيارة إلى موسكو للقاء بوتين في 26 نيسان/أبريل الجاري، وسيتوجه بعد ذلك إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي في 28 نيسان/أبريل.

#نفتالي بينيت #الأمم المتحدة #اسرائيل

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