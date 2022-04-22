جيش الاحتلال يزعم اعتقال عم منفذ عملية تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال عم الشهيد رعد خازم منفذ عملية تل أبيب .

وقالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي "اعتقلت قوات الجيش عم الشهيد رعد خازم ، الذي نفذ عملية ديزنغوف قبل نحو أسبوعين ،خلال مداهمة قرب جنين.







وكان الشهيد رعد حازم، تمكن من قتل ثلاثة إسرائيليين ، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار، في شارع ديزينكوف الشهير بتل أبيب، قبل أن ينسحب من المكان.

ولاحقا تعقبته قوات الاحتلال وتمكنت من اغتياله قبالة مسجد يافا المحتلة، والذي أدى فيه صلاته الأخيرة، بعد تسع ساعات من المطاردة.