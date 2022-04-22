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وزير الخارجية التونسي "إسرائيل" تسعى لتغيير جوهر القضية الفلسطينية

السبت 23 أبريل 2022 03:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التونسي "إسرائيل" تسعى لتغيير جوهر القضية الفلسطينية



تونس/سما/

 حذر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الأردن من أن "جهود إسرائيل تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك" مشيرا إلى أن العالم العربي "يجب أن يعمل بصوت واحد لرفض هذه الاستفزازات لأن هذه السياسات كارثية، ليس فقط للأمن والسلام في فلسطين أو في المنطقة العربية، ولكن أيضا للعالم كله".

وقال الجرندي إن "هذه الانتهاكات تستحق موقفا دوليا لإنهاء معاناة 74 عاما فهذه مسألة حقوق واختبار يومي للعالم"وتابع: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة هذه الجهود التي تهدف بشكل رئيسي إلى تغيير جوهر القضية الفلسطينية التي لم تعد بموجبه مسألة أرض وحقوق بل مجرد صراع ديني "


وشدد الوزير على أن "القضية الفلسطينية يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي" وشجب الجرندي قائلا "في فلسطين، هناك أيضًا اعتداءات يومية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موثقة في التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والتي تتطلب اهتمام المجتمع الدولي، وتستحق أن تكون في مقدمة اهتمامات مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة 

#وزير الخارجية التونسي #القضية الفلسطينية #اسرائيل

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