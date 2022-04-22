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جنرال بولندي: بوريس جونسون فضح سرا عسكريا

الجمعة 22 أبريل 2022 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال بولندي: بوريس جونسون فضح سرا عسكريا



وكالات/سما/


استنكر الجنرال البولندي المتقاعد والقائد السابق للقوات البرية البولندية فالديمار سكشيبتشاك تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تدريب القوات الأوكرانية.

وقال الجنرال المتقاعد في تصريح لصحيفة "فاكت" البولندية، إن "رئيس الوزراء البريطاني فضح سرا عسكريا... تدريب القوات هو شأن الجيش، وفي مثل هذا الوضع هو سري. وعلى الرجل أن يفكر قبل أن يتحدث عن مثل هذه الأمور".


وأشار سكشيبتشاك إلى أنه "من الصعب أن نتصور عندما كنا ننفذ مهاما في الخارج، أن يتحدث أي واحد من السياسيين عن خططنا أو تدريباتنا عبر التلفزيون".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته للهند، حيث أكد أن العسكريين البولنديين يدربون القوات الأوكرانية على استخدام أنظمة الدفاع الجوي، وأن هناك تدريبات على استخدام العسكريين الأوكرانيين للعربات المدرعة في بريطانيا.

#بولندا #بوريس جونسون

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