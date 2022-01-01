الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين داخله ودفعت المصلين في الساحات خارج الساحات لتسهيل اقتحام المستوطنين باحاته.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي تجاه المصلين، وحاصرت المسجد القبلي لمنع المعتكفين من الخروج للتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وأصيب رجل معتكف مسن بعيار مطاطي خلال قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وسجلت عدة إصابات بالاختناق داخل المصلى القبلي بعد قمع قوات الاحتلال للمصلين.

واعتدت قوات الاحتلال على النساء في صحن قبة الصخرة، كما اعتدت بهمجية على عدة شبان بالقرب من باب حطة.