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لليوم الخامس على التوالي ..

الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

الخميس 21 أبريل 2022 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين



القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين داخله ودفعت المصلين في الساحات خارج الساحات لتسهيل اقتحام المستوطنين باحاته.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي تجاه المصلين، وحاصرت المسجد القبلي لمنع المعتكفين من الخروج للتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وأصيب رجل معتكف مسن بعيار مطاطي خلال قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وسجلت عدة إصابات بالاختناق داخل المصلى القبلي بعد قمع قوات الاحتلال للمصلين.

واعتدت قوات الاحتلال على النساء في صحن قبة الصخرة، كما اعتدت بهمجية على عدة شبان بالقرب من باب حطة.

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