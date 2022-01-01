طائرات الاحتلال الاسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

غزة/سما/

شنت طائرات الاحتلال الحربية، بعد منتصف الليلة، غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

وأفادت مصاد محلية بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" استهدف موقعًا للمقاومة الفلسطينية في المحافظة الوسطى بعدد من الصواريخ.

وقال شهود عيان أن الاحتلال استهدف نفس ذات المكان بنحو 10 صواريخ، مشيرًا إلى أن النيران تشتعل في الموقع.

واضاف الشهود بأن أضرار مادية كبيرة لحقت بمنازل المواطنين جراء القصف العنيف فيما لم ترد انباء بوقوع إصابات بشرية.

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان المضادات الأرضية التابعة للمقاومة اطلقت النيران الكثيفة على طيران الاحتلال جنوب قطاع غزة.