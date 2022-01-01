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الاحتلال يقرر فرض إلإغلاق الشامل على الضفة وغزة من الخميس حتى السبت

الأربعاء 20 أبريل 2022 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر فرض إلإغلاق الشامل على الضفة وغزة من الخميس حتى السبت



القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي،مساء الأربعاء، فرض الاغلاق الشامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من يوم غد الخميس  الساعة 17:00 حتى يوم السبت 23 أبريل 2022 .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "بعد تقييم أمني ووفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من يوم غد الخميس  الساعة 17:00 حتى يوم السبت 23 أبريل 2022، رهنا بتقييم الوضع ، وفقا لاذاعة الجيش الاسرائيلي.

وأضافت الاذاعة "سيستمر خروج الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى كالمعتاد، خلال فترة الإغلاق العام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة.

وذكرت الاذاعة أن "وزير الجيش بيني غانتس يعتزم توسيع التسهيلات للفلسطينيين في الأيام المقبلة، في حال الحفاظ على الاستقرار الأمني، ويدعو القيادة الفلسطينية للتحرك بمسؤولية.

#غزة #قطاع غزة

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