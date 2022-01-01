"واللا": وفد أميركي يزور البلاد والأردن ومصر منعا للتصعيد

القدس المحتلة/سما/

يزور وفد أميركيّ، البلاد، بالإضافة إلى الأردن ومصر، في محاولة لمنع التصعيد بشأن القدس المحتلة، والمسجد الأقصى الذي يتعرّض لاقتحامات متكررة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين، بحسب ما كشف تقرير صحافيّ إسرائيليّ. وفي المقابل، اتفقت الفصائل في غزة على رفع مستوى حالة الاستنفار في اليومين القادمين.

وذكر موقع "واللا" الإخباريّ، في تقرير نشره، مساء الثلاثاء، نقلا عن مصدرين قال إنهما على اطلاع بشأن الموضوع، دون أن يسمّهما، أنّ "وفدا من كبار المسؤولين الأميركيين" سيصل إلى البلاد هذه الأسبوع، وإلى المنطقة غدا، حيث سيجتمع بمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين فلسطينيين في السلطة الفلسطينية، برام الله.

كما سيزور الوفد ذاته، كلا من مصر والأردن، "في محاولة لتهدئة الأزمة حول الحرم القدسي".

وأشار التقرير إلى أنه يُتوقّع أن يكون المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو، بالإضافة إلى مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ياعيل لامبيرت، عل رأس الوفد المذكور.

وعَدّ التقرير أن زيارة الوفد الأميركيّ، المرتقبة، "تشير إلى الخشية الأميركية الكبيرة من التوترات والتصعيد في المنطقة، وخطر تصاعدها إلى مواجهة عنيفة أوسع".

وأشار التقرير إلى أن زيارة الوفد للمنطقة، تأتي بقرار من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين.