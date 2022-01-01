إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 14 العبرية ،مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية شهر رمضان.

من جانبها أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن المستوى السياسي قرر إغلاق باحات الأقصى أمام المقتحمين اليهود اعتباراً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.

وأضافت الصحيفة "بعد تهديدات حماس: الشرطة استدعت المسؤولين عن تنظيم مسيرة الأعلام المقررة غدا وأبلغتهم أنها ترفض تأمين المسيرة .

وبحسب يديعوت قال مسؤولو المسيرة: الحدث سيجري في الموعد المحدد غدا الساعة 5 مساء وهناك مخطط لمرورها بمنطقة باب الأسباط، قرار الشرطة عدم تأمين المشاركين مخجل ويثير القلق، لقد نسيت الشرطة وظيفتها، لكننا سنسير وسنكون بأمان.

وتعقيبا على ذلك علق عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن بن غفير قائلا "إذا كانت الأنباء صحيحة بأن المستوى السياسي قرر وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى بعد عيد الفصح (من الأسبوع القادم حتى نهاية رمضان)، فقد رفع بينيت الراية البيضاء الليلة، لقد استسلم للإرهاب، واستسلم لحماس، واستسلم للأعداء - بينيت، لا تمتلك الحق في بيع الدولة."