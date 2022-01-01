14 فائدة لطبق الملوخية يجبرك ليكون على مائدة طعامك

وكالات / سما /

يحرص الصائمون على تناول الأطعمة الصحية خلال شهر رمضان، وذلك لمنع حدوث مضاعفات شديدة على صحتهم وتعرضهم للشعور بالعطش والجوع خلال فترة الصيام، لذلك نقدم لك بعض الخيارات الصحية لوجبات الافطار لمنع الشعور بالعطش، وأيضا للشعور بالشبع طوال نهار رمضان والتمتع بالفوائد..

ومن ضمن أهم الأطباق التي يجب الحرص على تناولها في الفطار هو طبق الملوخية تعرف على فوائده..

تشمل الفوائد الصحية للملوخية تعزيز صحة العين، وإزالة السموم من الجسم، وتعزيز صحة الجلد، والمساعدة في تجلط الدم، ودعم قوي مضاد للأكسدة، ويساعد في تقليل الكوليسترول ويساعد في إدارة مرض السكري، تشمل الفوائد الأخرى دعم صحة العظام، وتعزيز فقدان الوزن، والمساعدة في منع قرحة المعدة، والمساعدة في علاج فقر الدم، ويمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وتساعد في تعزيز الحمل الصحي...

ووفقا لما ذكره موقع Healthy Huemans وموقع Organic facts فان الملوخية هو اسم واحد فقط لعشرات من هذه النباتات الورقية من فصيلة الكوركوروس، والتي تستخدم عادة في المطبخ المصري والشرق الأوسط..

الفوائد الصحية للملوخية..

1- تساعد في ضبط ضغط الدم

ضغط الدم معقد وله العديد من العوامل، بفضل محتواها من البوتاسيوم، تساعد الملوخية على طرد الصوديوم الزائد من الدم عن طريق البول، كما تعزز توسيع الأوعية الدموية، يتسبب الصوديوم في انقباض الأوعية الدموية، ولكن ضمان حصولك على المزيد من البوتاسيوم في نظامك الغذائي يساعد على تعويض تأثير احتباس الماء في ضغط الدم.

2 - تساعد في منع الإمساك

ما يصل إلى 75% من سكان العالم لا يستوفون مدخولهم اليومي الموصى به من الألياف، على الرغم من أن لها العديد من الوظائف الهامة على الصحة، تقع الملوخية في فئة الخضروات الصليبية، والتي تحتوي على كميات وفيرة من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في منع الإمساك، تساعد الألياف في منع الإصابة بالإمساك.

3- تساعد في الحد من الصداع النصفي

فوائد الملوخية تأتي من الماغنيسيوم، حيث إن الصداع النصفي معقد لأنه يمكن أن يكون له أسباب عديدة، ولكن يبدو أن هناك شيئًا واحدًا له تأثير إيجابي عليه، فالماغنيسيوم معدن شائع، لكن الكثير من الناس لا يستهلكون ما يكفي على أساس يومي، أظهرت الدراسات أن الصداع النصفي له ارتباط قوي بنقص تناول الماغنيسيوم، حيث ترتبط المستويات المنخفضة بزيادة حدوث الصداع النصفي.

4- يمكن أن تساعد الملوخية في التخلص من الأرق

عاداتنا السيئة تمنعنا في أغلب الأحيان من الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يؤدى استخدام الأجهزة الإلكترونية معك في السرير مثل الموبايل واللاب توب، أو استهلاك المنتجات القوية القائمة على المنبهات فان كل هذه العوامل تعرضك للإصابة بالأرق، لحسن الحظ، الماغنيسيوم الموجود في الملوخية يساعد في تعزيز تخليق الميلاتونين والسيروتونين، وهما ناقلان عصبيان يلعبان أدوارًا مهمة في تنظيم النوم.

5 - مفيدة لصحة العين

عندما يتعلق الأمر بالصحة الجيدة لأعيننا، فان مركبات فيتامين" أ "، تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين، بما في ذلك منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر المبكر، وتطور إعتام عدسة العين وتدهور الرؤية، الملوخية بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالكاروتينات الأخرى والتي تحتوي على زياكسانثين فيها توفر حماية قوية لعينيك.

6 - تزيد من الدورة الدموية

بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، تحتوي على مستويات عالية من الحديد، وهي مكونات أساسية في إنتاج خلايا الدم الحمراء، تعني المستويات المرتفعة من الحديد تقليل فرص الإصابة بفقر الدم، مع ضمان أن الدورة الدموية في الجسم عند المستويات المثلى، والتي يمكن أن تعزز مستويات الطاقة.

7 - الملوخية مفيدة لعظامك

الملوخية مصدر ممتاز للكالسيوم، مما يساعد على تعزيز صحة العظام ودرء هشاشة العظام.

8 - تحتوى على فيتامين C

تحتوى الملوخية على فيتامين C الذي يساعد على تحسين امتصاص الحديد، بالإضافة إلى احتوائه على كميات متواضعة من الحديد أيضًا، تشارك هذه العوامل المشتركة أيضًا بشكل وثيق في إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة.

9 - تساعد في خفض الوزن

تعتبر الملوخية من الأطعمة المنخفضة في السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن وجود الألياف يساعد على زيادة الشعور بالشبع من الوجبة.

10- تساعد في الحفاظ على صحة القلب

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة القلب، ولكن الملوخية لديها القدرة على تحسين وظائف القلب.

11- مفيد لبشرتك

تحتوي الملوخية على فوائد صحية تحتوي على فيتامين هـ، وهو فيتامين مضاد للأكسدة يساعد على الحماية من أضرار أشعة الشمس المؤكسدة، ولكنه يعكس أيضًا درجة معينة من الأشعة فوق البنفسجية من إتلاف الجلد في المقام الأول، يساعد تناول فيتامين (هـ) و (ج) بانتظام في الحفاظ على حيوية بشرتك لسنوات قادمة.

12 -تعزز وظيفة المناعة

إن مزيج فيتامين أ و هـ و ج يجعل الملوخية طعامًا رائعًا لتناوله إذا كنت ترغب في زيادة قوة جهاز المناعة لديك، يحفز فيتامين ج وظيفة خلايا الدم البيضاء، بينما فيتامين (أ) و (هـ) هما نوعان من الفيتامينات المضادة للأكسدة التي تحمي كل شيء من الجلد والعينين إلى أنظمة الأعضاء، وبالتالي تمنع الإصابة بالضمور البقعي والأمراض المزمنة الأخرى.

13- يمكن أن تساعد في منع السرطان

تعمل الملوخية عبر آليات مختلفة في الوقاية من السرطان، بما في ذلك تعزيز إزالة النفايات من الجسم، وتقليل تعرض الخلايا السليمة للفضلات في الأمعاء، تحتوى الملوخية أيضًا على مضادات للأكسدة، والتي تعمل على منع تلف الجذور الحرة الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيرات سرطانية في الخلايا.

14 - تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم

الملوخية، على غرار العديد من الخضروات الصليبية الأخرى، لديها وسيلة لتعزيز إفراز الصفراء، الصفراء عبارة عن إنزيم يشارك في تكسير الدهون، ويتم تصنيعه من الكوليسترول ولكن يتم إعادة تدويره أيضًا بعد استخدامه في الكوليسترول، حيث تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.