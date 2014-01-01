فيديو.. قادش يصدم برشلونة ويمنح ريال مدريد فرصة الاحتفال مبكرا

وكالات / سما /

تمكن فريق قادش من تحقيق انتصار مُهم على برشلونة بهدفٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو في برشلونة قد بدأ عن طريق لوكاس بيريز نجم الضيوف في الدقيقة 48 من المُباراة بعد ارتباك دفاعي كتالوني في بداية الشوط الثاني.

وحاول برشلونة إدراك هدف التعادل على أقل تقدير في دقائق الشوط الثاني، وأشرك تشافي نجومه أوباميانج وأداما تراوري ولوك دي يونج لإنعاش الخط الأمامي، ولكن غابت الفاعلية عن هجمات الكتلان وسط تألق حارس قادش جريمياس ليديسما.

وكاد فريق قادش أن يُسجل الهدف الثاني في هجمتين، ولكن التوفيق غاب عنهم في لقطة، وتصدى مارك أندري تيرشتيجن للمُحاولة الثانية ببراعة كبيرة، قبل أن يتصدى لكرة خادعة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

يُذكر أن برشلونة كان قد خسر آخر مُبارياته على كامب نو قبل مُباراة اليوم بعد الهزيمة أمام آينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وتوقف رصيد برشلونة بعد الهزيمة في مُباراة اليوم عند النقطة رقم 60 يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المُتصدر برصيد 75 نقطة، فيما ارتفع رصيد قادش للنقطة رقم 31 يحتل بهم الفريق المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد ريال سوسيداد يوم الخميس المُقبل على أرض ملعب أنويتا، فيما سيلعب قادش على أرضه مع أتلتيكو بيلباو في نفس اليوم.