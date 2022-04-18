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يديعوت أحرونوت: جيش الاحتلال أعد بنك أهداف بغزة لضربها حال إطلاق صواريخ

الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت أحرونوت: جيش الاحتلال أعد بنك أهداف بغزة لضربها حال إطلاق صواريخ



أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن جيش الاحتلال أعد بنك أهداف خلال فترة الهدوء لمهاجمتها في حال إطلاق أي صواريخ  ومن المحتمل أن يضرب بعضها الليلة.

و كانت مصادر عبرية، زعمت مساء اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنة كيسوفيم في منطقة غلاف غزة.

و ادعت القناة العبرية 13 نقلاً عن مراسلها العسكري ألموغ بوكير، أن حدث استثنائي في غلاف غزة وقع لأول مرة منذ بداية التصعيد الراهن اطلاق صاروخ صوب المجلس الإقليمي اشكول.

وأكد المراسل العسكري أن منظومة القبة الحديدية اعترضت القذيفة الصاروخية، وفق زعمه.

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