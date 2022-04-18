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نتنباهو : يجب تشكيل حكومة يمين قوي فورا، تعيد الهدوء والأمن للإسرائيليين".

الثلاثاء 19 أبريل 2022 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنباهو : يجب تشكيل حكومة يمين قوي فورا، تعيد الهدوء والأمن للإسرائيليين".



رام الله / سما/

علق رئيس حكومة الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الإثنين، على عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم.

وقال "نتنياهو" معقبا على إطلاق الصاروخ من غزة:" يجب تشكيل حكومة يمين قوي فورا، تعيد الهدوء والأمن للإسرائيليين".

وزعمت القناة العبرية 13 نقلاً عن مراسلها العسكري  ألموغ بوكير، أن حدث استثنائي في غلاف غزة  وقع لأول مرة منذ بداية التصعيد الراهن اطلاق صاروخ صوب المجلس الإقليمي اشكول.

وأكد المراسل العسكري أن منظومة القبة الحديدية اعترضت القذيفة الصاروخية، وفق زعمه.

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