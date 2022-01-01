الاحتلال يعتقل شابًا من سخنين بزعم انتمائه لداعش

سخنين/سما/

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) شاباً (31 عاما) من سكان مدينة سخنين بالداخل الفلسطيني المحتل.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها "أن الوحدة 33 (غدعونيم) في لاهاف 433 اعتقلت بالتعاون مع (الشاباك) مشتبه لانتمائه لتنظيم داعش من منزله في مدينة سخنين".

وتحاول قوات الاحتلال إقحام اسم "داعش" في حملة الاعتقالات التي تنفذها ضد أبناء الداخلي الفلسطيني المحتل، والتي تصاعدت عقب العمليات الفدائية الأخيرة التي جاءت ردًا على العدوان المستمر على الأقصى والقدس وعمليات الإعدام اليومية بالضفة.