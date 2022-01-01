حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي يعد انتهاكًا خطيرًا لمقدساتنا واستفزازاً للمسلمين

غزة/سما/

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، تصريحاً بشأن انتهاكات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي.

ودعت الحركة في تصريح صحفي: "إلى الاستنفار والاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن".

وأضافت: إنّ إغلاق سلطات الاحتلال الصهيوني للمسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، لإقامة حفل غنائي فيه بمناسبة ما يُسمَّى "عيد الفصح"؛ يعدّ انتهاكاً خطيراً لمقدساتنا واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

وثمنت الحركة الدور البطولي لأهلنا في خليل الرحمن في مواجهة الاستيطان وعربدة المستوطنين وعدوانهم على قلب مدينة الخليل التاريخية؛ فإننا ندعوهم اليوم وأهلنا في عموم الضفة الغربية إلى النفير والاحتشاد لمنع عبث الاحتلال وانتهاكاته الممتدة من المسجد الأقصى إلى المسجد الإبراهيمي، دفاعاً عن مقدساتنا وهويتنا وإرثنا الحضاري والديني في فلسطين المباركة.