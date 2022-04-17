  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"ميزات مهمة" منتظرة في ساعة أبل الجديدة.. تعرف عليها

الإثنين 18 أبريل 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ميزات مهمة" منتظرة في ساعة أبل الجديدة.. تعرف عليها



وكالات / سما /

إذا سارت الأمور كما ينبغي، ينتظر أن تطرح شركة "أبل" الأميركية ساعتها الجديدة "أبل واتش 8"، خلال مؤتمرها السنوي في سبتمبر المقبل.

وقال موقع "تي 3"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إن الساعات الذكية الأخرى تفوقت على أبل في مجموعة من الخاصيات، الأمر الذي سيجعل الشركة الأميركية العملاقة تسعى جاهدة للحاق بالركب ولما لا التفوق على منافسيها، مثل "سامسونغ".

وتوقع المصدر أن تأتي "Apple Watch Series 8" بمستشعر جديد واحد على الأقل ومجموعة كاملة من الميزات الصحية، أهمها خاصية قياس درجة حرارة الجسم.

وأضاف: "خاصية قياس درجة حرارة الجسم يمكن أن تساعد تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بك ويمكن أن تتتبع الدورة الشهرية للنساء".

وتابع: "كما ستقدم أبل ميزات صحية، مثل إدارة الأدوية وتتبع النوم واللياقة البدنية في تطبيق -هيلث- على هاتف آيفون".

ووفقا للشائعات، فإنه يرجح تأتي "أبل واتش 8" بتصميم مشابه للجيل السابع السابق، مما يعني شاشة أضخمة بأطراف صغيرة وألوان مختلفة.

هذا ولم تؤكد التقارير ما إذا كانت الساعة الجديدة ستحتوي على ميزة "مراقبة نسبة السكر في الدم" أم لا، على اعتبار أن الخاصية ما تزال قيد التطوير.

#ساعة أبل #أبل #ميزات

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

مصادر لـ"سما" : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية تم بطلب عربي ...

يديعوت: نجل السيسي في" إسرائيل".. والقاهرة تشترط على حماس: “الإعمار مقابل الهدوء”

توضيح للرأي العام بشأن سعر أسطوانة الغاز في غزة

"الموحدة" تقرر تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي والكنيست

الاعلام العبري: نجل السيسي يزور إسرائيل لخفض التصعيد مع الفلسطينيين

بنزيما يقود الريال لانتصار قاتل على إشبيلية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

مصدر : ضمانات المصريين هشة والمعركة اذا إندلعت ستكون قاسية جدا

قوات الاحتلال والمستوطنون يجددون اقتحام "الأقصى"

06127531653209760060440811835726

اصابتان حرجة في الرأس والرقبة وأخرى في الظهر خلال اقتحام اليامون في جنين

photo_2022-04-17_21-27-10

تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

خوفًا من صواريخ غزة.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوي على حدود القطاع

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم