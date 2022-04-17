فيديو.. 4 فرق تتأهل لنهائي الفرعين في البطولة الرمضانية لأندية غزة

غزة / سما /

تأهلت 4 أندية لتحديد بطلي غزة والشمال، والوسطى والجنوب، تحضيراً للمواجهة الفاصلة بين البطلين لبطولة أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف اتحاد كرة القدم.

وسيلتقي الصداقة مع المجمع الإسلامي في فرع غزة والشمال، فيما يلتقي شباب وخدنات خانيونس في فرغ الوسطى والجنوب.

الشاطئ (2×3) الصداقة

على ملعب اليرموك اجتاز الصداقة ديربي المخيم بنجاح، عندما تفوق على الشاطئ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ورغم تقدم الشاطئ عبر المخضرم سليمان العبيد إلا أن الصداقة رد بهدفي كريم الجديلي وصائب أبو حشيش.

وفي الشوط الثاني كاد مهند ابو زيد إدراك التعادل لفريقه، لكن الكلمة الأخيرة كانت لحمادة صالح الذي منح التفوق للصداقة والتأهل لمباراة تحديد بطل غزة والشمال قبل أن يقلص الشاطئ النتيجة بالهدف الثاني، فيما تعرض حارس الشاطئ هيثم فتيحة للطرد بالبطاقة الحمراء.

شباب جباليا (2×2) (4×5) المجمع الإسلامي

على ملعب بيت حانون ابتسمت ركلات الترجيح للمجمع الإسلامي بعد انتهاء مباراته أمام شباب جباليا بالتعادل بهدفين لكل منهما، حيث سجل للمجمع يوسف شلدان وأسامة عويضة، ولشباب جباليا محمد أبو ريالة وفراس الأسمر.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح ونجح المجمع في إحراز خمس ركلات في المقابل سجل جباليا 4 ركلات.

شباب خانيونس (3×0) شباب الزوايدة

حقق شباب خانيونس فوزاً على شباب الزوايدة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح البلدي.

وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى ومالت الأفضلية لشباب خانيونس الأفضل انتشارًا والأكثر تركيزاً وترجم أفضليته بهدفين في المقابل لم ينجح الزوايدة في استغلال الفرص التي أتيحت له.

سجل لشباب خانيونس محمد أبو موسى من ركلة جزاء وسليمان أبو عبيدة، ومحمد حبيب من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

خدمات خانيونس (1×0) خدمات البريج

على استاد فلسطين خطف خدمات خان يونس بطاقة التأهل لمباراة تحديد بطل الوسطى والجنوب عقب فوزه بهدف نظيف أحرزه محمد حمودة في مرمى خدمات البريج.

أحداث اللقاء شهدت حالتي طرد الأولى في بداية الشوط الثاني للاعب أحمد الكرنز من خدمات البريج، والثانية لمحمد أبو شباب من خدمات خان يونس.