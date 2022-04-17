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قوات الاحتلال والمستوطنون يجددون اقتحام "الأقصى"

الإثنين 18 أبريل 2022 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال والمستوطنون يجددون اقتحام "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل" المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت يوم أمس 17 مواطنا، واعتقلت 18 آخرين، خلال اقتحامها المسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين والمعتكفين فيه.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعا.

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