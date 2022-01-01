تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

طهران/سما/

أجرى الحرس الثوري الإيراني، "اختبارات ناجحة لطائرة "غزة" المسيرة، التي قام بصنعها وأصبحت جاهزة للانضمام الى أسطول الطائرات المسيرة في البلاد".



وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأنه "تم تنفيذ اختبارات طيران غزة دون طيار بنجاح في الأيام الأخيرة"، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تعمل دون طيار بكامل طاقتها، مؤكدا أنه يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من مهام الاستطلاع والقتال.



ولفتت الوكالة إلى أنه "تم خلال العام الماضي إزاحة الستار عن طائرة "غزة " المسيرة، حيث يبلغ طول جناحيها 21 مترا ووزن الإقلاع 3100 كيلوغراما ويمكنها أن تحمل شحنة تبلغ 500 كيلوغراما".



وأضافت أن "مدة طيران طائرة "غزة" المسيرة تبلغ 35 ساعة، وارتفاع تحليقها حوالي 10668 مترا أي ما يعادل 35000 قدم، وسرعة تحليقها تبلغ 350 كيلومترا في الساعة".



وتتمتع طائرة غزة المسيرة بقدرات أكثر من طائرة "شاهد 129" المسيرة، والتي تعد واحدة من أهم الطائرات دون طيار وأكثرها استخداما للحرس الثوري.