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صحيفة: مؤشرات على نجاح الوساطات بوقف التصعيد في الأراضي المحتلة

السبت 16 أبريل 2022 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: مؤشرات على نجاح الوساطات بوقف التصعيد في الأراضي المحتلة



وكالات - سما-

نقلت وسائل إعلام عربية، عن مصادر مصرية وصفتها بالمطلعة على جهود الوساطة التي تقوم بها القاهرة بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية، لمنع التصعيد في الأراضي المحتلة عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى صباح اليوم الجمعة، أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى اتجاه الأوضاع نحو الهدوء خلال الساعات القادمة، وذلك في أعقاب سلسلة من الاتصالات التي جرت على مدار اليوم.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري تواصلوا مع قيادة المقاومة في غزة ومع المسؤولين في حكومة الاحتلال، ما أسفر عن التوصل لاتفاق بشأن المعتقلين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها القدس اليوم.

ووفقا للمصادر فإن "الوساطة المصرية التي تخللها تنسيق مع المسؤولين في دولة قطر"، سيتم بموجبها إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تجاوزت أعدادهم 400 معتقل في الساعات الأولى من صباح الغد.

ووفقا للمصادر، فإن مسؤول ملف الاتصالات مع حكومة الاحتلال محمود السيسي -نجل الرئيس المصري- توجه برفقة اثنين آخرين من المسؤولين المصريين، في زيارة خاطفة ظهر اليوم الجمعة إلى "تل أبيب"، بهدف قيادة وساطة مباشرة في ظل وصول التصعيد لمستوى خطر يهدد بانفجار الوضع مجددا مع قطاع غزة.

[مواجهة - تصعيد - صواريخ]

وبحسب مصادر، فإن تعليمات مصرية صدرت للشركة العاملة في عمليات إعادة الإعمار في غزة بوقف العمل مؤقتا، في ظل استنفار مقاتلي الفصائل في القطاع تحسبا لموجة تصعيد جديدة حال فشل جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وأطراف أخرى.

وقالت المصادر إن الموقف المصري الرسمي الصادر اليوم المتمثل في بيان الخارجية المصرية، وما تضمنه من تأكيد على أن المسجد الأقصى كاملا يعد وقفا إسلاميا خالصا، مثّل رسالة طمأنة للفصائل التي أكدت على ضرورة إنهاء آلية التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

وبحسب المصادر، فقد طالبت القاهرة قيادة المقاومة بضبط الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة مخاوفها بشأن حدوث أي خطأ قد يؤدي لعمليات إطلاق صواريخ من القطاع بشكل يدفع الأوضاع إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها.

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