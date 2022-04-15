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الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى

الجمعة 15 أبريل 2022 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى



الجزائر/سما/

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد وتعد سافر على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.


 وشددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، في بيان لها على "ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".


وأضافت أن الانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني وما ينجم عنها من حالة "اللا أمن واللا استقرار التي يتسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، تؤكد من جديد "الضرورة الملحة لإطلاق عملية سلام جدية تفضي إلى إحلال سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط وتحقق انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

#الجزائر

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