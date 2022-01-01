هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، إن طائرة خاصة قادمة من العاصمة المصرية القاهرة هبطت في مطار بن غوريون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": حطت طائرة خاصة في مطار بن غوريون في رحلة مباشرة قادمة من القاهرة، ليس من الواضح من كان عليها.

وأضافت الصحيفة: "لا يستبعد أن يكون هذا مسؤولا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى، واستدركت متسائلة، هل هي جهود لمنع التصعيد؟

وكشف الاعلام العبري، مساء اليوم الجمعة، أن جهوداً دولية تبذل في سبيل وقف التصعيد نحو قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن: جهود دولية كبيرة جرت خلال الساعات الأخيرة لمنع تدحرج التصعيد إلى قطاع غزة بسبب أحداث الأقصى.

وأضافت الصحيفة أن: المخابرات المصرية أجرت محادثات مع الجانب الإسرائيلي ومع قيادة حماس في غزة، ومع إسماعيل هنية الموجود في الدوحة، كما تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط مع هنية لإخماد التوتر.

وذكرت أن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وضع عدة شروط لوقف التصعيد، منها أن تسمح إسرائيل بحرية العبادة الكاملة للمسلمين الراغبين في زيارة الأقصى خلال رمضان، وأن تطلق إسرائيل سراح جميع المعتقلين صباح اليوم من الأقصى، وأن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في محافظة جنين والضفة الغربية.