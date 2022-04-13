تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2022

غزة/سما/

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزّة، مساء يوم الأربعاء، عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، التي من المقرر بدء صرفها صباح يوم الخميس 2022/4/14م.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، قد أعلن مساء يوم الأربعاء، أنَّ اللجنة القطرية وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أبريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم الخميس الموافق 14/04/2022م".

وأضاف: "أنّ المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة".





وأشار إلى أنّ عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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