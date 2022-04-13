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العاروري يوجه رسالة لأبناء شعبنا

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري يوجه رسالة لأبناء شعبنا



غزة/سما/

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أبناء شعبنا لصد عدوان الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة.

وقال العاروري في تصريح مقتضب: "ندعو جماهير شعبنا للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل".

وأضاف: "كما نستنفر أبناء شعبنا البطل وخاصة في رام الله والبيرة لمساندة الصامدين في بلدة سلواد، وكل مناطق الاشتباك، والالتحاق بأبطالها، والالتحام صفا واحدا لصد العدوان والحصار الصهيوني بكل الوسائل الممكنة". وتشهد بلدة سلواد حصار صهيوني وتعزيزات للقوات منذ ساعات، واندلاع مواجهات عنيفة، بزعم محاولة اعتقال مطلوبين.

#صالح العاروري

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