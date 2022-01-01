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إحداها خطيرة .. إصابات واعتقالات خلال عمليات اقتحام واسعة في مدن الضفة

الأربعاء 13 أبريل 2022 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحداها خطيرة .. إصابات واعتقالات خلال عمليات اقتحام واسعة في مدن الضفة



القدس المحتلة / سما /

أصيب 8 مواطنين صباح اليوم الاربعاء، بالرصاص خلال مواجهات عنيفة خلال اقتحام عشرات من جنود الاحتلال لقرية بيتا جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أن 8 إصابات وقعت في بيتا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، أحدها وصفت بالخطيرة للمواطن فواز حمايل حيث اصيب برصاصة بالصدر وتم نقله إلى مستشفى العربي التخصصي بنابلس حيث ادخل الى غرفة العمليات فيما أصيب 5 آخرين بالرصاص الحي وواحد برصاص مطاطي بالعين واحد بالراس.

وقال محمود برهم رئيس بلدية بيتا ان عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا فجر اليوم القرية من عدة محاور واقتحموا أكثر من 20 منزلا، وقاموا بعمليات تفتيش واسعة النطاق في القرية حيث تم اعتقال الشاب ايهاب حمايل 27 عاما .

وأكد برهم أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين مما ادى إلى إصابة 6 منهم بجروح أحدها وصفت بالخطيرة بعد اقتحام القرية من عدة محاور بشكل كبير وسط إطلاق نار كثيف وإطلاق لعشرات من قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين .

وشب حريق في مركبة نتيجة إلقاء الاحتلال القنابل الغازية خلال اقتحام حي النقار بمدينة قلقيلية.

وبعد ملاحقة استمرت أسابيع، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة المطارد مصعب حنايشة في بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعة من المقاومة.

واعتقلت قوات الاحتلال، زيد الديسي من جبع جنوب جنين، و أواب يعاقبة من كفر راعي.

فيما اعتقلت، الشقيقان عمرو و بدر محمود ضراغمة من اللبن الشرقية، ونضال شحادة من عوريف، وإيهاب حمايل من بيتا، وهي من مناطق جنوب نابلس.

واعتقل 3 مواطنين من قلقيلية، هم: مصعب قطاوي، وعبد الرجمن حج حسن، وعبد الرحمن حجاوي.

بينما اعتقل الأسير المحرر محمد القاضي من منزله في البيرة.

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