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نبيل شعث: سأقدم استقالتي من منصب مستشار الرئيس عباس

الثلاثاء 12 أبريل 2022 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نبيل شعث: سأقدم استقالتي من منصب مستشار الرئيس عباس



رام الله/سما/

أكد د. نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه سيقدم استقالته من منصبه كمستشار للرئيس محمود عباس.

وقال شعث  لـ”الشرق”: إنه بصدد تقديم استقالته كمستشار شخصي للرئيس الفلسطيني، وذلك احتجاجاً على اجباره عن التخلي عن رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات.

وأضاف أن الرئيس عباس طلب منه شخصياً أنه يقدم استقالته من رئاسة مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات، مشيراً إلى أن هذا القرار كان فجائياً دون معرفة الأسباب.وتابع شعث أنه لا يحصل على راتب من مؤسسة ياسر عرفات، وأقضي وقتي في محاولة تيسير عمل المؤسسة وترتيبها من أجل الرئيس ياسر عرفات.

وأوضح أنه “سيقدم استقالته للرئيس عباس وفي حال تم قبولها، كما قبل استقالتي من مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات”، لافتاً إلى أنه سيستمر في العمل الشعبي، العربي، والدولي من أجل تحرير فلسطين وتحقيق حلم العودة للاجئين الفلسطينيين.

يذكر، أن الرئيس عباس كان قد أصدر قرارا بإقالة ناصر القدوة، من منصبه في رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات في 18 مارس 2021، وكلف مستشاره علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

#نبيل شعث

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