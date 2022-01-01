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إذاعة عبرية تكشف : العاهل الأردني اقترح على هرتسوغ التالي ..

الثلاثاء 12 أبريل 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية تكشف : العاهل الأردني اقترح على هرتسوغ التالي ..



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن العاهل الأردني عبدالله الثاني، اقترح على الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال لقائهما الأخير في عمان، إنشاء “مستودع” مشترك لمنتجات غذائية مختلفة وكذلك للقمح.

وبحسب الإذاعة، فإن الهدف من المقترح أن يتم الاستفادة من هذا المستودع عند أي أزمة عالمية أو في المنطقة خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغذاء والقمح للعديد من البلدان وخاصة العربية التي تعتمد على الوارادت من موسكو وكييف.

ووفقًا لما ذكرته الإذاعة، فإن العاهل الأردني يقود هذه المبادرة لتكون محط تعاون إقليمي يشمل مصر وكذلك الفلسطينيين وربما دول أخرى، مشيرةً إلى أن هذه القضية تزعج في هذه الأيام “عبدالله الثاني” وغيره من قادة المنطقة.

وبينت أن هذه المبادرة تعتبر أولية ولا يزال جدواها غير واضح حتى الآن، وكيف ستنفذ.

ورفض مكتب هرتسوغ التعليق على التقرير.

القدس

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