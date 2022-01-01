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"الشاباك" يشتبه بعملية صينية للتجسس على إسرائيل

الثلاثاء 12 أبريل 2022 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يشتبه بعملية صينية للتجسس على إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

يحقق جهاز الأمن العام "الشاباك" في اشتباه مفاده محاولة الصين عبر سفارتها في تل أبيب التجسس على وزارات في الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء.

وكشفت "إذاعة الجيش" النقاب عن تحقيقات لجهاز "الشاباك" في محاولة اشتباه قيام بكين من خلال سفارتها في تل أبيب التجسس على وزارات حكومية إسرائيلية، وذلك من خلال هدايا بعثت بها السفارة الصينية للوزارات الإسرائيلية.

وذكرت أن السفارة الصينية في تل أبيب قدمت هدايا عبارة كؤوس "شوكولاتة"، بمناسبة عيد "الفصح العبري" لعدد من الوزارات الحكومية، يبدو أنها تحتوي على أجهزة تنصت، وفقا لمزاعم "الشاباك".

ووفقا لإذاعة الجيش، فإنه عثر داخل أحد الكؤوس على جسم إلكتروني، حيث يجري التحقق فيما إذا كان عبارة عن أجهزة تنصت.

وعقب ذلك، تم جمع كافة الكؤوس من الوزارات الحكومية لتفتيشها، حيث صدرت تعليمات من الأجهزة الأمنية لجميع الوزارات وحتى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحسين الإجراءات الأمنية العادية بتفتيش كل ما يصل من الخارج وخاصة الهدايا التي تصل من البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وبحسب التعليمات، يجب إخضاع الهدايا التي تصل من البعثات الدبلوماسية وخاصة التي تصل من البعثة الصينية لتفتيش دقيق، وإدخالها للوزارات بعد تصريح أمني بذلك.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه "يجري التحقق من أن هذه محاولة للتجسس"، فيما رفض جهاز الشاباك التعليق.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الشاباك يحقق في القضية، حيث لم تتضح الصورة بعد".

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