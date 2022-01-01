قيادي بحماس: لدينا ما يكفينا لخوض معركة مع الاحتلال هذه مدتها..

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس زاهر جبارين ،مساء اليوم الاثنين، ان هناك مخطط لاقتحام الأقصى في 15 رمضان، وهذا أخطر ما يمكن أن يرتكبه العدو.

وأضاف جبارين للميادين" لقد أعددنا العدة للعدو ولدينا ما يكفينا لخوض معركة لستة أشهر متتالية.

ونقلت مصادر خاصة للميادين عن المقاومة قولها، مساء اليوم الإثنين، إنّ "هناك رسائل نُقلت إلى المصريين، مفادها أنّ إقامة طقوس دينية يهودية، وذبح قرابين داخل المسجد الأقصى، هما تجاوز للخطوط الحمر، وسيؤديان إلى تفجير الأوضاع".

وأشارت المصادر إلى أنّ "المقاومة أبلغت المصريين أنّ تعويل العدو على التحسينات في قطاع غزة، وفصله عن القدس المحتلة والضفة الغربية، هو تقدير خاطئ".

وأكدت المصادر نفسها للميادين أنّ الفصائل أبلغَت أنّ "على العدو منع الاستفزازات في القدس والمسجد الأقصى، والتي يقوم بها المستوطنون لمنع تفجير الأوضاع".

كما شددت الفصائل على أنّ "تجاوز الخطوط الحمر في مخيم جنين، يُمثّل صاعق تفجير للأوضاع في مختلف الساحات".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، يوم السبت الماضي، استشهاد شابّ وإصابة 10 آخرين، خلال اشتباك مع جيش الاحتلال في مخيم جنين، بحيث تصدّى شبان المخيم لقوات الاحتلال المقتحمة. وجاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم ومحاصرة منزل الشهيد رعد حازم، منفذ عملية "تل أبيب"، وطالبت العائلات بالخروج من منازلها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "حدوث عمليات إسرائيلية مكثّفة في جنين ليس مستبعداً".