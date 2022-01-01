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مسيرة حاشدة في طوباس نصرة لأهلنا في جنين

الإثنين 11 أبريل 2022 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في طوباس نصرة لأهلنا في جنين



طوباس/سما/

شارك مئات المواطنين، مساء اليوم الإثنين، في مسيرة جابت شوارع طوباس، دعما ونصرة لأهلنا في محافظة جنين.

وردد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من دوار الشهداء وجابت شوارع المدينة، هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أهلنا في جنين.

وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إن هذه المسيرة الحاشدة هي تأكيد على أن الشعب الفلسطيني متكاتف، وأن أهلنا في طوباس لم ولن يتركوا إخوانهم في جنين في ظل هجمة الاحتلال الشرسة التي يتعرضون لها.

وأكد أنه يجب على العالم التحرك للجم انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد على أن جماهير شعبنا في طوباس ملتفة حول القيادة الفلسطينية.

يذكر أن الاحتلال يستهدف منذ أيام مدينة جنين ومخيمها وقراها، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات.

#طوباس #جنين

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