غانتس يهدد بالتصعيد ضد كل الجبهات.. وحماس ترد

غزة/سما/

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الإثنين، بالتصعيد ضد كل الجبهات.

وقال غانتس " ان جيش الاحتلال جاهز للتصعيد على جميع الساحات بما في ذلك قطاع غزة ولبنان، مضيفًا:" نأمل ان نرى هدوءً، واذا استقرت الأوضاع يمكننا خفض سن الدخول من الضفة الغربية الى الحرم القدسي".وفق صحيفة معاريف العبرية

وأضاف إنه "لأمر جيد جدا أن تدين السلطة الفلسطينية الإرهاب وتعمل ضده - لكنني أتوقع أيضا أن تعمل ضد بعض المسؤولين لديها وخاصة في منطقة جنين، الذين يشجعون على التحريض مما يجلب الأذى لإسرائيل والسلطة الفلسطينية نفسها والسكان الفلسطينيين".

وتابع: "التصعيد يغذي نفسه ، فيما يتعلق بالجوانب المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث ان هناك أكثر من 12 ألف عامل فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل"، مشددًا على أنه إذا تم الحفاظ على السلام والهدوء فيمكننا زيادة عدد العمال ، ولكن هناك أيضا احتمال ان نعود عن ذلك ، اذا استمر الوضع متوترا".

وردت حركة المقاومة الاسلامية حماس على ،حديث غانتس عن استعداد جيشه للتصعيد على جميع الساحات .

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس حازم قاسم " ان حديث وزير حرب الاحتلال بيني غانتس عن استعداد جيشه للتصعيد ضد كل الجبهات، لن يُخيف ثوار شعبنا ولن يوقف نضالهم المشروع ضد الاحتلال، ولا يمكن أن يمنع حالة الإسناد والتكامل بكل أشكاله بين كل ساحات النضال الفلسطينى.

وأكد قاسم أن "هذه الثورة مستمرة حتى تحقيق أهداف شعبنا الكبرى بالتحرير والعودة.