هل ركلات جزاء ليفانتي ضد برشلونة صحيحة؟ مفاجأة..

وكالات / سما /

صرح إيتورالدي جونزاليس الخبير التحكيمي في “كادينا سير” بأن ليفانتي ظُلم في ركلة الجزاء الثانية له أمام برشلونة، حيث من المفترض أن يكون الحكم بإعادة الركلة لدخول المدافع الأوروجواني رونالد أراخو منطقة جزاء البرسا قبل تسجيل روجر لركلة الجزاء.

وتمكن فريق برشلونة بصعوبة من تحقيق الفوز على مضيفه العنيد ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واحتُسب لأصحاب الأرض ليفانتي ثلاث ركلات جزاء في تلك المباراة جميعهم صحيحة، ولكن الركلة الثانية كان يجب أن تعاد.

وتحدث إيتورالدي قائلاً بأن جميع ركلات جزاء ليفانتي في مباراة برشلونة كانت صحيحة بنسبة 100%، ولكن ما حدث في ركلة الجزاء الثانية كان عليه بعض علامات الاستفهام.