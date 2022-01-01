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هل ركلات جزاء ليفانتي ضد برشلونة صحيحة؟ مفاجأة..

الإثنين 11 أبريل 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ركلات جزاء ليفانتي ضد برشلونة صحيحة؟ مفاجأة..



وكالات / سما /

صرح إيتورالدي جونزاليس الخبير التحكيمي في “كادينا سير” بأن ليفانتي ظُلم في ركلة الجزاء الثانية له أمام برشلونة، حيث من المفترض أن يكون الحكم بإعادة الركلة لدخول المدافع الأوروجواني رونالد أراخو منطقة جزاء البرسا قبل تسجيل روجر لركلة الجزاء.

وتمكن فريق برشلونة بصعوبة من تحقيق الفوز على مضيفه العنيد ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واحتُسب لأصحاب الأرض ليفانتي ثلاث ركلات جزاء في تلك المباراة جميعهم صحيحة، ولكن الركلة الثانية كان يجب أن تعاد.

وتحدث إيتورالدي قائلاً بأن جميع ركلات جزاء ليفانتي في مباراة برشلونة كانت صحيحة بنسبة 100%، ولكن ما حدث في ركلة الجزاء الثانية كان عليه بعض علامات الاستفهام.

وأشار الحكم السابق إيتورالدي إلى أنه كان من الضروري على حكم المباراة أن يعيد ركلة جزاء ليفانتي الثانية التي أهدرها اللاعب الإسباني روجر لأن أراخو دخلت قدمه منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.

وأضاف إيتورالدي بأن دور تقنية حكم الفيديو كان مهماً في تلك اللقطات، خاصةً وأن ليفانتي كان لديه فرصة لتسجيل هدفاً في شباك برشلونة إذا حصل على فرصة إعادة ركلة الجزاء.

#ركلات جزاء #برشلونة #ليفانتي #الدوري الاسباني

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