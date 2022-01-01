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شاهد: شرطي إسرائيلي يعتقل بوحشية طفلا بالقدس

الأحد 10 أبريل 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: شرطي إسرائيلي يعتقل بوحشية طفلا بالقدس



القدس المحتلة/سمام

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بشكل وحشي، طفلا فلسطينيا في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لشرطي إسرائيلي وهو يعتدي على الطفل، البالغ من العمر 10 سنوات.

ويُظهر المقطع الشرطي الإسرائيلي وهو يلقي بثقله على الطفل الذي يصرخ.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها اليومية في القدس والضفة الغربية المحتلة.

ومنعت سلطات الاحتلال، مساء السبت، المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة التراويح؛ في محاولة لمنعهم من الاعتكاف في رحابه حتى الصباح؛ تسهيلا لاقتحامات المستوطنين الصباحية للمسجد.

 

#شرطي اسرائيلي #القدس المحتلة

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