إطلاق النار في رهط: المجلس البلدي يلتئم واعتقال 4 مشتبهين

رهط/سما/

عقد المجلس البلدي في رهط اليوم، السبت، جلسة استثنائية بخصوص أحداث العنف وإطلاق النار على المقاهي وترويع الآمنين وتعريض حياة الناس للخطر.

وجاء في بيان صادر عن المجلس البلدي، أن "أعضاء المجلس البلدي استنكروا هذا الفلتان الأمني والذي يعتبر دخيلا على عاداتنا وتقاليدنا وقيّمنا البدوية الأصيلة"، ودعا الأهالي إلى التحلي بالصبر والحفاظ على حسن الجيرة.

وحمّل المجلس البلدي الشرطة المسؤولية الكاملة تجاه هذه الأحداث، ودعاها إلى "تفعيل كافة أذرعها الأمنية لإلقاء القبض على عصابات الإجرام التي تطلق الرصاص على الناس في محالهم التجارية والشوارع الرئيسة، ودعا إلى عقد جلسة طارئة مع متصرف لواء شرطة الجنوب واطلاعه على خطورة هذه الأعمال الإرهابية".



وطالب بتعزيز دور القيادات الاجتماعية والوجهاء لوأد هذه الفتن في مهدها، وعلى عائلات رهط استنكار بعض السفاء الذين يقعون في أعراض الناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي باسم هذه العائلات وكأنه ناطق باسمها، والتبرئة من هؤلاء الفتّانين.

ودعا المجلس البلدي إلى مقاطعة الأشخاص المشبوهين بالإتجار بالسلاح والمتورطين بإخلال الأمن العام، مناشدا أصحاب المحال التجارية بعدم الرضوخ لعصابات "الخاوة" الذين يحاربون الناس في أرزاقهم بحجج واهية والتبليغ والتحذير منهم.

واختتم البيان "علينا أن نتحمل أيضا المسؤولية الكاملة تجاه تصرفات أبنائنا والذين، للأسف الشديد، بعضهم يقوم بأعمال تخريب واعتداء على ممتلكات الناس والممتلكات العامة، راقبوا أبنائكم فأنتم المسؤولون عنهم أمام الله ثم الناس وأنتم من يتحمل عبء تصرفاتهم".

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أربعة شبان قالت إنها تشتبه بتورطهم في جريمة إطلاق النار التي وقعت في مقهى بمدينة رهط في النقب، الليلة الماضية، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة، أنه تم اعتقال أربعة مشتبه بهم تترامح أعمارهم بين 20 و30 عاما وجميعهم من مدينة رهط، للاشتباه بضلوعهم في إطلاق النار.

وذكرت الشرطة أنه سيتم عرض المعتقلين على المحكمة، في وقت لاحق، للنظر بتمديد اعتقالهم.

وقالت الشرطة إن التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات جريمة إطلاق النار الذي استهدف مقهى في الحي رقم 34 في رهط.

وأسفرت جريمة إطلاق النار في رهط عن إصابة 5 أشخاص بينهم اثنان بحالة خطيرة، في حين وصفت حالة ثلاثة مصابين بـ"المتوسطة"، ونقلوا جميعا لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وبحسب التقارير المحلية فإن مجهولين أطلقوا النار باتجاه مقهى يقع في الحي رقم 34 في رهط، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

ولم تعرف خلفية الجريمة.

وتصاعدت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف لعناصر الشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.