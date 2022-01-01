غانتس يتخذ سلسلة اجراءات عقابية بحق سكان جنين

القدس المحتلة/سما/

أصدر وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء السبت، رزمة من القرارات بعد انعقاد جلسة تقديرات أمنية على إثر حالة التوتر الأمني وتصعيد الاحتلال باقتحامه لمخيم جنين وعدوانه المتكرر هناك.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، في أعقاب الأحداث الأخيرة في منطقة جنين، وبناءً على قرار وزير الجيش بني غانتس تقرر سلسلة إجراءات ضد سكان شمال الضفة:

تقرر منع دخول فلسطينيي الداخل إلى جنين عبر معبري الجلمة “الجلبوع” وريحان “برطعة”.



كما تقرر، منع الزيارات العائلية لسكان جنين، إلى أقاربهم داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن كان سمح لـ 5 آلاف فلسطيني بالسماح بتلك الزيارات.

وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال الحاصلين على تصريح (BMC) من سكان جنين بالدخول للخط الأخضر.

وتقرر إيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين.

فيما سيستمر دخول العمال الفلسطينيين إلى الخط الأخضر بشكل إعتيادي مع زيادة عمليات التفتيش في المعابر.