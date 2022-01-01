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حماس: جرائم الاحتلال ومجازره بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم

السبت 09 أبريل 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جرائم الاحتلال ومجازره بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم



غزة/سما/

 أكدت حركة حماس، اليوم السبت، على أن جرائم الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم، وستبقى لعنة تطارد مرتكبيها كمجرمي حرب في المحافل الدولية، وأنها ستظل وفية لدماء الشهداء وتضحياتهم، بمواصلة دربهم حتى دحر الاحتلال وزواله.

وقالت حماس في بيان لها بالذكرى الـ 74 لمجزرة دير ياسين، إن ما تشهده مدينة القدس المحتلة اليوم، من تهويد واستيطان وتهجير لأهلها، وما يُخطّط للمسجد الأقصى المبارك من تغيير وطمس للمعالم، عبر محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وما يتعرّض له أبناء شعبنا في عموم الضفة الغربية من عدوان متواصل، وفي قطاع غزّة من حصار ظالم، هو استمرار للنهج والسلوك الإجرامي الذي نشأ عليه هذا الكيان الإرهابي، لكن ذلك كلّه، لن يكسر إرادة شعبنا، ولن يمنعه من مواصلة طريق المقاومة الشاملة، حتّى انتزاع حقوقه المشروعة كاملة. وفق نص بيانها.


ودعت حماس، المؤسسات والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى مزيد من العمل الجاد لفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، والتحرّك لملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدّولية، وإنصاف شعبنا وحقّه المشروع في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، وانتزاع حريّته وتقرير مصيره.

#حماس #جرائم الاحتلال

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