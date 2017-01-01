صحيفة أمريكية: واشنطن تخشى أن يكون فوز بوتين المقبل الكبير في فرنسا

واشنطن/سما/

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن الولايات المتحدة تخشى فوز مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، في الانتخابات الفرنسية، التي ستجرى على جولتين (10 و24 أبريل). وأكدت أن هناك قلقا متزايدا داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تظهر تنافسا شديدا بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان، التي عبرت سابقا عن إعجابها “بلا خجل” ببوتين، الذي التقت به في موسكو في عام 2017.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن الفارق بين ماكرون ولوبان، التي كان فاز عليها في انتخابات 2017، تقلص إلى نقطة واحدة.

وللمرة الأولى منذ استطلاعات عام 2017، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، إذ صوت في تلك الاستطلاعات 26 في المئة، لصالح ماكرون مقابل 25 في المئة، لصالح لوبان (أقصى اليمين)، بينما جاء جون لوك ميلانشون (أقصى اليسار) ثالثا بنسبة 17.5 في المئة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن فوز لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من وجهة نظر واشنطن، “قد يزعزع استقرار التحالف الغربي ضد موسكو”.

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض بدأ يخشى مخاوف من أن يحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا أكبر انتصار له في باريس بفوز مارين لوبان، المعروفة بإعجابها ببوتين.

وتخشى واشنطن أن فوز لوبان المحتمل قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف الغربي ضد موسكو، مما يقلب دور فرنسا كقوة أوروبية رائدة ويحتمل أن يعطي قادة الناتو الآخرين موقفا بشأن البقاء في الحلف.

والسيناريو الأسوأ، وفقًا لمسؤولي البيت الأبيض، هو أن لوبان قد تفوز ثم تسحب فرنسا من التحالف الذي يقف حاليًا إلى جانب كييف ضد موسكو. وقد قطعت حكومة ماكرون بالفعل خطاً دقيقاً مع موسكو، حيث حاول الرئيس الفرنسي لعب دور الوسيط في الأيام التي سبقت غزو بوتين. ومنذ ذلك الحين، دعمت فرنسا الأوكرانيين بالأسلحة والمساعدات، لكنهم التزموا الصمت حيال ذلك، ورفضوا الإفصاح عن تفاصيل حول ما يرسلونه ومقدار إرساله.

وبحسب الصحيفة فإن واشنطن تعتبر وصول لوبان إلى السلطة في الواقع أكبر انتصار لروسيا على ساحة السياسة الخارجية بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تخشى واشنطن أن يؤدي وجود لوبان في الإليزيه إلى الإخلال بهذا التوازن الدقيق. وقد يدفع فوزها بعد ذلك زعماء أوروبيين آخرين – بعضهم كان قلقًا بالفعل بشأن مواجهة روسيا – لإنقاذ التحالف أيضًا.

هناك قلق داخل إدارة بايدن بشأن استطلاعات الرأي التي تظهر تنافسا شديدا بين ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان، التي عبرت سابقا عن إعجابها “بلا خجل” ببوتين، الذي التقت به في موسكو في 2017.

وبرغم أن المحللين لا يرجحون فوز لوبان، لكن وبحسب الصحيفة يعتقد بعض مساعدي بايدن أنه حتى لو تمكن ماكرون من إعادة انتخابه بفارق ضئيل، فلا يزال من الممكن أن يكون لذلك تأثير مخيف على القادة الأوروبيين الذين قد يقلقون بشأن مستقبلهم السياسي في نهاية المطاف من الشعبويين الأقل تأثيرا من لوبان. وقد يتفاقم هذا الخوف فقط إذا أصبحت الحرب بين روسيا وأوكرانيا صراعًا طويل الأمد يستمر لأشهر وأشهر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، وهي قارة تعتمد على موسكو للحصول على الطاقة.

على الرغم من أن لوبان تصنف نفسها على أنها شعبوية حميدة، إلا أن برنامج حملتها حول الهجرة والإسلام لا يزال متطرفًا، مع وجود خطط لحظر الحجاب في جميع الأماكن العامة ومنع الأجانب من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون. واسم عائلتها، في دوائر معينة، مرادف للعنصرية وكراهية الأجانب – وهي الآن تتصدر حزب اليمين المتطرف المناهض للهجرة الذي أسسه والدها. وقد كانت معجبة بلا خجل ببوتين، الذي التقت به في موسكو في عام 2017. على الرغم من أنها نأت بنفسها إلى حد ما عن الرئيس الروسي منذ غزو أوكرانيا، فقد تحدثت بتعاطف عن منطق بوتين للحرب ورفضت بعضًا من التحالف الغربي والإجراءات المتشددة ضد روسيا.

وكانت لوبان ردت: “هل نريد أن نموت؟ اقتصاديا، سنموت!” في مناظرة تلفزيونية حديثة، عندما سئلت عما إذا كان ينبغي على فرنسا قطع واردات النفط والغاز من روسيا. وزادت “علينا أن نفكر في شعبنا”.

في عام 2017، أعربت لوبان عن دعمها لغزو بوتين لشبه جزيرة القرم ومعارضتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ردًا على الضم. وقالت إنها إذا كانت قد فازت في ذلك الوقت، فقد تعهدت برفع العقوبات. وقبل أسبوعين فقط، قالت للتلفزيون الفرنسي إن بوتين “يمكن أن يصبح حليفًا لفرنسا مرة أخرى” عندما تنتهي الحرب.

وأضافت لمحطة “فرانس 2”: “روسيا لن تذهب إلى أي مكان.. لطالما قلت إن قوة عظمى يمكن أن تكون حليفة في عدد من المواقف”.