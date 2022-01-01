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كتيبة جنين تنعي الشهيد أحمد السعدي وتتوعد الاحتلال بدفع الثمن

السبت 09 أبريل 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين تنعي الشهيد أحمد السعدي وتتوعد الاحتلال بدفع الثمن



جنين / سما /

نعت سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الشهيد أحمد ناصر السعدي (23 عاماً) أحد كوادر ومقاتلينا الابطال في كتيبة جنين، والذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم السبت.

وقالت كتيبة جنين خلال بيان مقتضب ان الشهيد المجاهد أحمد السعدي "أبو إسلام" من أبرز وأشجع مقاتلينا البواسل، والذين كان لهم بصمة كبيرة في التصدي لقوات الاحتلال.

وأكدت كتيبة جنين على تمسكها بخط المقاومة على طريق القدس، وإننا ماضون في مقاومتنا وجهادنا مهما كانت الأثمان وإن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه غالياً بإذن الله.

وقالت "نعاهد الله تعالى، أن نصون دماء الشهداء، وأن نحافظ على نهجهم القويم، وأننا لن نقيل ولن نستقيل حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، وسيبقى مخيمنا الباسل وسرايا القدس- كتيبة جنين، شوكة في حلق الاحتلال وسداً منيعاً في الدفاع عن شعبنا ومخيمنا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شاب، وإصابة 10 آخرين، خلال اشتباك مع جيش الاحتلال في مخيم جنين.

#سرايا القدس كتيبة جنين #كتيبة جنين

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