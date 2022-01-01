صورة لمدينة نيويورك تثير الجدل (شاهد)

وكالات / سما /

أثارت صورة جديدة لمدينة نيويوك، حالة كبيرة من الصدمة والرعب والاستغراب لكل من رآها على موقع التغريدات "تويتر".

وتظهر الصورة التي أثارت تفاعلاً كبيراً بين الناس حجم الاكتظاط الكبير للمدينة لكنها تركز على منطقة مانهاتن، أشهر بقعة في المدينة الأميركية، وأكثرها اكتظاظاً.

وتسلط الصورة التي نشرها حساب يسمي نفسه (Space_hub) الضوء على انحسار المساحة الخضراء في مربع صغير مما دفع أكثر من 7 آلاف شخص لمشاركة التغريدة بينما أبدى أكثر من 57 ألفا إعجابا بها.

وعلّقت مغردة على الصورة: "كبيرة جدا، ومكتظة جداً، وغالية جداً"، وأضاف آخر أن نيويورك مدينة بلا طبيعة، وذهب ثالث إلى حد تشبيه ناطحات السحاب التي تزحف في كل اتجاه بالمدينة، بالسرطان الذي يجتاح جسدا أخضر، بينما تابع رابع : "قم بالاختيار الأكسجين أم الواي فاي".

وعلى جانب آخر، أبدى عدد من المغردين إعجابهم بما تجسده هذه الصورة، فهي تظهر عظمة المدينة.

مانهاتن هي واحدة من خمس مناطق تقسم إليها مدينة نيويورك، وتقع في جزيرة في وسط المدينة على مصب نهر هدسون، وتوجد فيها حديقة سنترال بارك، بالإضافة إلى أفخم الفنادق والمطاعم والمنازل والشركات ومبنى البلدية والعمدة وغيرها من المصالح العامة.

ويعيش في هذه المنطقة أكثر من 1.6 مليون شخص، رغم أن مساحتها لا تتجاوز 59 كيلومترا مربعا، مما يجعلها أكثر المناطق اكتظاظا في الولايات المتحدة كلها، ومن بين أكثر المناطق اكتظاظا في العالم.